Очередная ученица Тутберидзе переписала историю фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством тренера Этери Тутберидзе, первой в истории женского одиночного катания исполнила два четверных лутца в рамках одной программы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

14-летняя спортсменка показала прыжки в произвольной программе на втором этапе Кубка России, проходящем в Йошкар-Оле. Щербакова одержала победу на соревнованиях, набрав 227,27 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Материалы по теме Фабрика чемпионок Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды

Ранее 6 октября олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (также занимающаяся в группе Тутберидзе) обновила собственный мировой рекорд в произвольной программе на турнире Japan Open. За прокат она набрала 159,18 балла.

8 сентября другая ученица Тутберидзе — Александра Трусова — первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!