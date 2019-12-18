Кремль отреагировал на данные о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 18 декабря.

«В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным», — отреагировал Песков, комментируя обнародованные Герасимовым данные.

Представитель Кремля добавил, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ вызывает обеспокоенность.

Ранее в среду Валерий Герасимов в ходе выступления перед иностранными военными атташе заявил, что усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учебных маневров блока говорят о подготовке к масштабному военному противостоянию. Он добавил, что политика альянса усиливает напряженность в мире.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как пространство для войны. По его словам, американская сторона занимается созданием космических сил.

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