Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией. Он выразил такое мнение в статье, опубликованной «Российской газетой».

Статья была опубликована в честь 30-летия сотрудничества между Россией и Евросоюзом, которому положило начало Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве, подписанное 18 декабря 1989 года.

Глава МИД отметил, что безопасность в Европе возможна «только на коллективной основе». По его мнению, вместо выстраивания равноправного сотрудничества между странами Евросоюза пришла иллюзия, будто безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а «понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом». Глава МИД назвал НАТО и Евросоюз «центрами легитимности», а остальные страны — концентрическими кругами вокруг них.

Лавров также рассказал, что раньше ЕС и Россия сообща работали над долгосрочными проектами, вплоть до безвизового режима. Однако, по его словам, обеспечить устойчивое партнерство не удалось. Министр призвал Европейский союз руководствоваться документами, в которых говорится об основах отношений между странами. Он добавил, что Россия и ЕС остаются «важными торгово-экономическими партнерами» и отметил возможность последнего «самостоятельно нести ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии».

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