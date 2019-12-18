Московский врач бесплатно прооперировал детей с пороком сердца из Мурманска

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина 14 декабря прооперировали девять детей с пороком сердца в возрасте от двух до 11 лет. Все расходы впервые были оплачены из регионального бюджета, сообщает «Московский комсомолец».

Операции проходили под руководством эндоваскулярного хирурга из Москвы Ашота Григорьяна, который ранее уже дважды приезжал помогать местным врачам. Он присутствовал на всех девяти процедурах. «Наши специалисты ассистировали, в некоторых случаях приглашенный хирург давал им возможность оперировать под его наблюдением», — сказал заместитель главврача клиники Арам Манучаров. Он отметил, что больница старается приглашать более опытных докторов для большей безопасности во время операции для детей.

Все операции прошли успешно, 16 декабря маленьких пациентов выписали домой.

Манучаров уточнил, что в этот раз региональные власти взяли все расходы на себя в рамках обязательного медицинского страхования. Однако в предыдущие годы на бесплатную операцию могли рассчитывать только семьи с доходами не выше определенной суммы. «В этом году не было никаких преград, прооперировали всех», — добавил врач.

Издание пишет, что стоимость одних только расходных медицинских материалов при такой операции составляет более 150 тысяч рублей.

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