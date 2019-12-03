Российские врачи спасли напоровшегося сердцем на штырь школьника

В детской областной больнице №2 города Череповец провели операцию девятилетнему мальчику Кириллу, который напоролся сердцем на железный штырь. Об этом сообщает издание cherinfo.ru.

Инцидент произошел 20 ноября, когда мальчик гулял с друзьями на улице Чкалова. Ребята перелезали через забор, Кирилл не удержался, упал и напоролся на железный штырь. В шоковом состоянии он смог дойти до школы, позвонить матери и бабушке, и сказать, что «распорол себе живот».

Детский хирург Алексей Родичев рассказал, что после вскрытия грудной клетки врачи поняли, что повреждено именно сердце — у мальчика было проникающее ранение в левый желудочек. Из-за сложности операции врачам пришлось «вызывать» взрослых хирургов, всего в ней участвовали шесть специалистов.

Кирилл неделю провел в реанимации, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее московские врачи спасли 14-летнего подростка из Тулы, который получил удар током в сердце, когда пытался достать котенка из трансформаторной будки. Подросток получил ожоги правой руки (4 процента) и стопы (2 процента). Уточняется, что пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, а также суставы руки.

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