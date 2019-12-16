Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства

В России с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, которые перенесли острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, передает ТАСС в понедельник, 16 декабря.

По словам главы Минздрава, россияне смогут не платить за лекарства на протяжении двух лет с момента сосудистого заболевания. Препаратамы будут обеспечены пациенты, «перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах», — уточнила глава Минздрава.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru