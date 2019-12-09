В России стало в два раза больше гипертоников

За десять лет в России число пациентов с гипертонией увеличилось на 57 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает RT.

Так, в 2008 году пациентов с повышенным кровяным давлением было 979 тысяч, тогда как в 2018 году их насчитывалось уже 1,54 миллиона. Приведенные значения отражают число впервые выявленных случаев постановки диагноза «гипертония», отметил главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов. Так, в России наблюдается рост выявляемости этой болезни.

Кроме того, по словам медика распространенность артериальной гипертонии среди мужчин составляет 49 процентов, а среди женщин — 40 процентов. Однако препараты для снижения артериального давления принимают в основном женщины (62 процента женщин против 42 процентов мужчин).

«Поэтому задача выявления больных артериальной гипертонией является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения», — заключил Бойцов.

Ранее стало известно, что гипертония без выраженных симптомов часто становится одним из факторов риска инсульта. Поэтому россиянам посоветовали регулярно измерять артериальное давление, корректировать его медикаментозно, а также изменить образ жизни.

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