Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном». Его цитирует «Вечерняя Москва».

Так, по его словам, головная боль является одним из симптомов аневризмы, менингита и онкологических заболеваний. Головокружение, которое сопровождается двоением в глазах, может свидетельствовать о рассеянном склерозе. Резкая боль в животе, тошнота и рвота часто сопровождают такие опасные заболевания, как панкреатит, тромбоз и мерцательная аритмия. Они также могут указывать на развитие инфекций и воспаление аппендицита.

Кроме того, Мясников отметил, что срочное посещение врача требуется при возникновении боли в груди и внезапной слабости, особенно если эти симптомы сопровождаются одышкой и обильным потоотделением. Он добавил, что именно так проявляет себя инфаркт. Медик подчеркнул, что в этом случае на спасение пациента отводится два часа.

Ранее Мясников заявил, что головная боль может свидетельствовать о таких заболеваниях, как инсульт или опухоль мозга. Он также подчеркнул, что если головная боль сопровождается невралгическими симптомами или усиливается при физической нагрузке, следует незамедлительно обращаться к врачу.

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