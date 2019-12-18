На федеральном телевидении нашли русофобию в мультфильме про Супермена

Ведущие телеканала «Россия 24» рассказали о «русофобской истерике», которая началась в связи со скорым выходом мультфильма «Супермен: Красный сын», снятого по комиксу DC. Пятиминутный сюжет, посвященный запланированной на начало 2020 года премьере мультфильма, появился в эфире федерального канала 17 декабря.

«История посвящена одному из самых популярных персонажей — Супермену. Вот только судя по первым кадрам трейлера, вместо латинской S на груди у него серп и молот, а шею прикрывает форменный воротник, срисованный с русской шинели. Действует он в Советском Союзе во времена холодной войны, так что все происходящее щедро сдобрено развесистой клюквой», — подчеркнул ведущий «России 24» Алексей Казаков.

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Он отметил, что красный Супермен оказывается борцом за социализм, мировой интернационал и Сталина, в мультфильме падают угрожающие США советские спутники. «А еще Бэтмен в роли агента КГБ. Соответственно, он рассекает в шапке-ушанке. Такая себе альтернативная реальность», — оценил сюжет Казаков, передав слово коллеге Анастасии Ивановой, которая констатировала «русофобскую истерику», начавшуюся в преддверии выхода мультфильма.

Его действие разворачивается в альтернативной реальности, где Супермен из СССР борется с американским злодеем и в итоге спасает мир. Однако опрошенные журналистами госканала эксперты сочли мультфильм русофобским и эксплуатирующим образ плохого русского. «Эта версия Супермена — не пример для подражания, а человек, которого нужно бояться. Он должен пугать, а не восхищать», — заявил заведующий центральным комитетом КПРФ по молодежной политике Ярослав Листов.

Мультфильм — это проект, направленный на формирование в сознании молодых россиян и союзников государства «весьма нетолерантного отношения к своему прошлому», заключил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Подытоживая сюжет, его автор назвала произведение «киновинегретом, где в очередной раз иронизируют над российским менталитетом», однако в конце отметила, что герой все-таки спасает Землю. «Но как как бы ни очерняли наш менталитет, факт налицо: если бы Россия не была так интересна, то "Красного сына" и в помине бы не было», — пришла она к выводу.

Ранее создатель комикса, на основе которого снят мультфильм, Марк Миллар неоднократно подчеркивал, что описанная им история является аллегорией происходящего в США.

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