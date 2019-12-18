«Яндекс.Такси», Gett и Uber заставят платить за проколы водителей

Агрегаторов такси, например «Яндекс.Такси», Uber, Gett, могут заставить платить за проколы водителей. В Госдуму 18 декабря внесли законопроект о госрегулировании такси, согласно которому в России для агрегаторов предлагается установить солидарную с перевозчиком ответственность за безопасность пассажиров и их багажа. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

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Согласно документу, в России должен появиться единый реестр служб такси и агрегаторов. Если законопроект примут, последних обяжут предоставить в систему информацию о самой организации, а также адрес сайта в интернете и список всех используемых приложений для смартфонов. Власти смогут проводить плановые и внеплановые проверки агрегаторов, аннулировать их разрешения. Службы вызова такси будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков.

В случае принятия законопроекта рынок такси ждут и другие изменения. Так, все водители такси будут обязаны получать российские права и проходить тестирование на знание улично-дорожной сети субъекта России, который выдал ему разрешение на работу.

Для каждого региона на местном уровне предлагается устанавливать максимальное количество легковых такси, при этом оно не должно быть менее 30 единиц на тысячу жителей. Если заявлений будет подаваться слишком много, разрешения будут выдаваться на основании аукциона.

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