Архитектора небоскребов Трампа убило упавшим куском фасада здания

Американский архитектор Эрика Тишман погибла в центре Нью-Йорка. Ее убил отвалившийся кусок фасада здания, сообщает газета The Wall Street Journal.

Инцидент произошел во вторник, 17 декабря, в одном из самых оживленных районов города недалеко от Таймс-Сквер. Как известно, владелец здания уже был оштрафован за содержание фасада постройки в аварийном состоянии, однако так и не отремонтировал его.

«Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей. Компания будет в полной мере сотрудничать с городскими властями по этому вопросу», — сказано в заявлении владельцев здания. Сенатор штата Брэд Хойлман заявил, что компания понесет ответственность за гибель Тишман.

Эрика Тишман была вице-президентом компании по управлению строительными проектами Zubatkin Owner Representation, курировала образовательные, спортивные программы и проекты по развитию частного сектора. Она также участвовала в строительстве комплекса из двух зданий миллиардера, нынешнего президента США Дональда Трампа. Небоскребы находятся в городе Джерси, штат Нью-Джерси — 55-этажный Trump Plaza и 50-этажный Trump Bay Street.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!