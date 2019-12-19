Леопард съел пятилетнего мальчика и ранил его друга

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на детей, которые играли на улице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пятилетний Четан (Chetan) и его друг, четырехлетний Нишу (Nishu), заметили хищника и стали звать на помощь. Зверь бросился на детей, ранил Нишу, схватил Четана и убежал.

Нишу с раной на шее доставили в больницу. Спустя два дня местные жители нашли тело Четана. Леопард частично съел ребенка и бросил останки на поле сахарного тростника в 300 метрах от деревни.

Это второе нападение леопардов в Уттар-Прадеше, произошедшее за два дня. В другой деревне родственники успели спасти пятилетнего мальчика Рохана (Rohan), которого атаковал хищник.

В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Погибший младенец спал под открытым небом рядом с местом проживания семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и схватил свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили у ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.

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