Придуман способ сократить время пребывания в туалете

Британский стартап StandardToilet разработал унитаз, который не позволит сидеть на нем более пяти минут. Об этом пишет Daily Mail.

В новинке сиденье расположено не параллельно земле, а под углом в 13 градусов. По подсчетам разработчиков, таким образом у севшего на унитаз человека увеличится нагрузка на ноги, как при легких приседаниях, и долго в таком положении находиться некомфортно.

Поясняется, что разработка сократит время пребывания сотрудников в туалете, что позволит повысить производительность труда, но и поспособствует улучшению осанки. Расположенная в Стаффордшире StandardToilet утверждает, что новинкой уже заинтересовались муниципальные учреждения и заведения, расположенные на автомагистралях.

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