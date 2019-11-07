Мужчина пошел в уборную и столкнулся с агрессивным крокодилом

В индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, крокодил забрался в туалет частного дома. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Хозяина владения разбудил шум, раздающийся из уборной. Он решил, что туда залезла кошка, и пошел за ней. Открыв дверь, мужчина увидел крокодила, который сидел в углу и скалился на него. Он выскочил из туалета и позвонил в Фонд спасения диких животных.

Специалистам по отлову крокодилов, присланных Фондом, понадобилось около часа, чтобы справиться с рептилией. «Это было сложновато делать в потемках, — объяснил один из них. — К тому же крокодил оказался агрессивным».

Длина хищника составляла около 1,2 метра. По всей видимости, он забрел в дом из реки Вишвамитри, которая протекает поблизости.

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