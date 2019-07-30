Трехметровый крокодил спрятался от ливня в доме и вызвал панику

В индийском штате Мадхья-Прадеш трехметровый крокодил забрался в жилой дом. Об этом сообщает NDTV.

Крокодил приполз к людям воскресной ночью во время сильного ливня. Появление огромной рептилии вызвало панику у семьи, которая живет в доме, и других жителей деревни.

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Хозяин дома позвонил в лесное ведомство, однако специалисты по отлову диких животных прибыли лишь к утру. К тому времени жители деревни сами связали хищника веревками и вытащили его на дорогу.

Представители лесного ведомства отвезли крокодила к разлившейся из-за дождей реке, из которой он выполз, и отпустили его.

В марте сообщалось, что двухметровая беременная самка крокодила заползла в дом и затаилась под кроватью жителя индийской деревни в штате Гуджарат. Мужчине удалось выбраться из дома невредимым и позвать на помощь соседей.

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