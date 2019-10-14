Женщина пошла ночью в туалет и обнаружила в унитазе пожирающего крысу питона

Жительница Австралии обнаружила у себя в унитазе пожирающую крысу змею. На снимок, сделанный австралийкой, обратило внимание издание The Mirror.

В субботу, 12 октября, кондитер Жана Энглер (Jana Engler) встала в четыре часа утра по местному времени и направилась в туалет. В унитазе она обнаружила питона, который ел крысу. «Я была полностью сбита с толку. Единственной моей мыслью было: "что за?!"» — призналась австралийка.

Энглер разбудила своего сына, чтобы показать ему необычное зрелище. По ее словам, ребенок был поражен увиденным. «Его восхитило, что змея ела крысу прямо у нас на глазах и, кажется, не была против свидетелей», — пояснила кондитер.

Австралийка уехала на работу, а когда вернулась, в унитазе уже не было ни змеи, ни крысы. Она надеется, что рептилия не вернется.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Флорида, которого укусил королевский питон, когда он поднял крышку унитаза. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а питона 1,2 метра длиной доставили в ветеринарную клинику.

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