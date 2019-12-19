Россию призвали наказать из-за религиозных свобод в Крыму и Донбассе

Республиканец Роджер Уикер предложил наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и Донбассе. Документ с таким требованием опубликован на сайте комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Политик внес законопроект на рассмотрение в сенат США. «Нарушения свободы вероисповедания в регионах включали в себя похищения, тюремные заключения, пытки, принудительное психиатрическое лечение, (...) отказ в регистрации», — подчеркивается в документе. Уикер утверждает, что в Донбассе и Крыму подвергаются гонениям мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская греко-католическая церковь, «Свидетели Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и протестанты.

В тексте документа отмечается, что в прошлом году Госдепартамент США уже обвинял Россию в «серьезных нарушениях религиозных свобод». По мнению Уикера, теперь американскому правительству следует наказать виновных: в частности, российские власти должны «понести ответственность за давление на общины».

В декабре Госдепартамент США осудил Москву за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы». В ведомстве заявили, что Россия должна уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять членов организации в экстремизме. Речь идет о приговоре в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове. Они были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и осуждены на отбывание наказания в колонии на сроки от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев.

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