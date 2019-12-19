Мать не узнала похудевшую на 96 килограммов дочь и прошла мимо на улице

Жительница английского города Принцес-Рисборо, графство Бакингемшир, похудела за полтора года на 96 килограммов. Как сообщает издание The Mirror, женщина изменилась так сильно, что ее мать не узнала собственную дочь на улице и прошла мимо.

38-летняя Элизабет Уоткинс (Elizabeth Watkins) с детства боролась с лишним весом и нездоровыми пищевыми привычками.

Элизабет Уоткинс Фото: из личного архива

В 36 лет вес Уоткинс достиг 171 килограмма. Женщина не могла ходить и стоять самостоятельно. Она не появлялась на улице, так как стеснялась осуждающих взглядов прохожих.

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В 2017 году британка решилась изменить жизнь и перенесла операцию по шунтированию желудка. После процедуры она в течение года потребляла всего 700 калорий в день. Таким образом Уоткинс сбрасывала по шесть килограммов в месяц. В следующие полгода она увеличила дневную норму до 1200 калорий.

В итоге через полтора года британка стала весить 75 килограммов. Ее самооценка выросла. Уоткинс стала носить одежду на восемь размеров меньше, многие знакомые и родственники перестали узнавать ее на улице. Она впервые завела роман с мужчиной и вскоре получила предложение руки и сердца.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома похудела на 100 килограммов, поскольку боялась стать интернет-мемом. Ее максимальный вес составлял 176 килограммов при росте 1,8 метра.

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