Женщина похудела на 32 килограмма после унизительной прогулки с сыном

Тучная жительница английского графства Хэмпшир пережила унижение на прогулке с сыном и похудела на 32 килограмма. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В 2017 году 30-летняя Сэмми Келли (Sammy Kelly), которая весила 89 килограммов, решила научить сына по имени Арчи (Archie) кататься на велосипеде без посторонней помощи. «Он был на седьмом небе от счастья, когда смог проехать без подстраховки отца, — вспоминает она. — Он попросил меня следовать за ним. Он кричал: "Догоняй, мамочка, догоняй меня", но у меня не было сил бежать за ним. Мне пришлось сказать, чтобы он прекратил кричать».

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По дороге домой Арчи попросил разрешение снова покататься на велосипеде вместе с Келли. «Я физически не могла поспевать за ним. Его это очень расстроило. Обычно мы радовались, когда преодолевали новые рубежи вместе. Но на этот раз я не смогла быть рядом с ним из-за лишних килограммов», — посетовала британка, у которой помимо сына есть трехлетняя дочь. Она решила привести себя в форму, чтобы больше не пропускать радостные события в жизни собственных детей.

В сентябре того же года Келли обратилась к диетологу, который разработал для нее строгий план питания. «Мне нужно было контролировать свои порции, — подчеркнула она. — Кроме того, консультант очень поддержал меня». Уже к февралю 2018 года вес британки уменьшился до 57 килограммов. После изменения пищевых привычек она начала заниматься спортом, больше ходить и реже пользоваться транспортом.

«Наконец я решила сделать то, что считала уже невозможным, — достала из гаража свой старый велосипед. Оказалось, я не садилась на него уже 15 лет. Но теперь мы всей семьей катаемся по выходным на велосипедах вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть фильмы, — отметила Келли. — Мое преображение повлияло на всю семью. Я бы никогда не хотела вернуться к прежней жизни».

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