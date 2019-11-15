Женщина сбросила 40 килограммов после унизительного предположения официантки

Жительница английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, похудела на 38 килограммов после того, как официантка приняла ее за беременную. Об этом сообщает издание The Mirror.

49-летняя Джо Коллинс (Jo Collins) в юности была стройной, но начала набирать вес, пока строила карьеру в гостиничном бизнесе. На работе британка вела сидячий образ жизни и питалась нездоровой пищей. Кроме того, со временем она стала получать больше денег и часто ходила по ресторанам, объясняя это тем, что заслужила награду после рабочего дня. После рождения второго ребенка Коллинс достигла веса в 111 килограммов.

Британка решилась на диету после похода в ресторан на день рождения. Официантка предложила им занять столик возле туалета, так как решила, что Коллинс беременна, и ей потребуется часто отлучаться в уборную. Женщина расплакалась, решила уйти и рыдала всю дорогу домой.

Тогда же подруга Коллинс по имени Сандра, устроившаяся работать консультантом-диетологом, попросила британку помочь ей вести блог о похудении. Женщина выкладывала посты о похудении в социальные сети и решилась попробовать последовать советам из них. Сандра узнала об этом, стала ее тренером и помогла подобрать подходящий план питания.

Спустя полгода Коллинс сбросила 38 килограммов. Теперь женщина начинает день с завтрака кашей, пророщенным овсом или яйцами. На обед она ест свежие супы и салаты или жареное мясо и овощи с картошкой в мундире. Британка ходит в спортзал два или три раза в неделю и тоже стала консультантом по правильному питанию. Она уже поддержала сотни клиентов.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Коннектикут перенесла рукавную гастроплатику, похудела на 57 килограммов и избавилась от завистливых друзей. Благодаря кардиотренировкам и протеиновой диете, женщине удалось похудеть до 63 килограммов.

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