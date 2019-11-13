Страдающая ожирением женщина похудела на 57 килограммов и лишилась друзей

Жительница американского штата Коннектикут перенесла рукавную гастроплатику, похудела на 57 килограммов и избавилась от завистливых друзей. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Николь Каперилла (Nicole Caperilla) призналась, что набрала лишний вес во время первой беременности. «Я испробовала все диеты и добавки, чтобы похудеть, но ничего не помогало, — рассказывает она. — Но я не всегда правильно питалась и часто отступала от намеченного плана. Я ела много вредной пищи, вроде бургеров, пицц и фастфуда, в которых море углеводов».

Американка набрала 120 килограммов и жаловалась на отсутсвие энергии и одышку. «Помню, как однажды проснулась в панике оттого, что перестала дышать во сне», — отметила она. В январе 2017 года, в очередной раз взглянув на собственные фотографии, Николь решила привести себя в форму. Через пять месяцев ей провели рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка хирургическим путем.

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Восстановившись после процедуры, Каперилла начала заниматься спортом пять-шесть раз в неделю, а также изменила рацион. Благодаря кардиотренировкам и протеиновой диете женщине удалось похудеть до 63 килограммов. Ее поддерживал супруг Чарли (Charlie), однако близкие друзья высмеивали ее старания. «Я слышала от них грубые комментарии насчет моего прогресса. И это я говорю о людях, с которыми дружила с детства», — утверждает она.

«Они совсем не поддерживали меня, только критиковали и унижали. Они даже не задумывались, что их шутки меня ранят, — рассказывает американка. — Они высмеивали мой выбор одежды и говорили, что я далека от идеала. Они были настроены очень негативно». Вскоре Николь решила, что приятели просто ей завидуют, и перестала с ними общаться.

«Меня поддерживает муж и другие друзья, к тому же в моей жизни появилось много новых знакомых», — заявила она. Теперь Каперилла работает персональным фитнес-тренером и вдохновляет окружающих своим примером. «Если ты хочешь похудеть, вот тебе мой совет: начни сегодня, — призвала она. — Не жди понедельника. Делай это прямо сейчас и, разумеется, только для себя».

Ранее сообщалось, что житель английской деревни Баруэлл, графство Лестершир, изменил рацион, начал заниматься спортом и похудел на 51 килограмм. До этого британец весил около 133 килограммов и жаловался, что неудачно выходит на снимках.

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