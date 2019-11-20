Невеста похудела на 55 килограммов и преодолела страх перед свадебными платьями

Невеста из австралийского города Вуллонгонг, которая весила 120 килограммов и боялась не найти себе подходящее по размеру свадебное платье, за год похудела на 55 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Кайли Малкахи (Kylie Mulcahy) имела лишний вес в подростковом возрасте, и с возрастом продолжила полнеть, хотя вела здоровый образ жизни. К 2016 году она весила 120 килограммов и панически боялась, что когда-то ей придется покупать свадебное платье, а она не найдет модель, которая на нее налезет.

Австралийка предпринимала попытки сбросить вес, придерживалась диет и занималась с профессиональным тренером. Ей удалось избавиться от 15 килограммов, однако ее не устраивал этот результат.

В 2017 году Малкахи обратилась к врачу, который диагностировал у нее гормональное расстройство — синдром поликистозных яичников. Этот синдром вызывает ожирение, акне и повышает риск развития диабета. Австралийка проконсультировалась с диетологом, и он порекомендовал ей исключить из рациона молочные продукты и глютен.

Малкахи последовала советам диетолога и стала придерживаться плана питания с низким содержанием углеводов и сахара. Она начала заниматься спортом по шесть раз в неделю, завтракала смузи, яйцами или пророщенным овсом, а обедала и ужинала — лососем, стейками и листовыми овощами. К декабрю 2017 года Малкахи сбросила еще 35 килограммов.

Перед свадьбой Малкахи легко нашла подходящее ей свадебное платье. На церемонии бракосочетания с ее женихом Адамом в марте 2019 года несколько ее тетушек заплакали, когда увидели, какая она красивая.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, похудела на 38 килограммов после того, как официантка приняла ее за беременную. 49-летняя британка весила 111 килограммов и решилась на диету после случая в ресторане.

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