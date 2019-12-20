Названы самые опасные для пользователей приложения

Чаще всего киберпреступники используют для атак на пользователей уязвимости в приложениях пакета Microsoft Office. Список самых опасных программ, ставящих под угрозу личные данные пользователей, подготовил ресурс PreciseSecurity.

По данным специалистов, на конец третьего квартала 2019 года на программы Office пришлось почти 73 процента всех брешей, найденных хакерами. На втором месте по популярности у преступников интернет-браузеры. Однако их доля заметно меньше — 13,5 процента. Замыкает тройку самых уязвимых операционная система Android (9,1 процента). Доли остальных менее значительны: Java — 2,4 процента, Adobe Flash — 1,6 процента и формат документов PDF — 0,7 процента.

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Специалисты также привели данные о том, какие страны являются основными источниками кибератак. Чаще всего подобные вмешательства проводятся с помощью незаконных разработок из США (79,2 процента). Также в топ-5 вошли Нидерланды (15,6 процента), Германия (2,4 процента), Франция (1,9 процента) и Россия (один процент).

В сентябре сообщалось, что киберпреступники организовали фишинговую атаку для захвата учетных данных пользователей Microsoft. Невнимательных юзеров переводят на фишинговую страницу, изображающей окно входа в Microsoft Office 365, и предлагают ввести адрес электронной почты и пароль от аккаунта.

Ранее международная компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях. По мнению специалистов, активность хакеров в сети стала играть ведущую роль в межгосударственных конфликтах.

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