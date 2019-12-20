Оценен функционал электронного анкетирования для МСП

Новый функционал электронного анкетирования, внедренный в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС), очень актуален для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александр Браверман на Дне открытых дверей Федерального казначейства, посвященному внедрению системы.

«В автоматизированном режиме при поддержке Федерального казначейства осуществляются процедуры оценки и мониторинга соответствия в отношении 1600 крупнейших заказчиков, которые обязаны обеспечивать закупки у субъектов МСП. Автоматизация указанного процесса и использование функционала ЕИС позволила за последние 4 года существенно нарастить объемы закупок у субъектов МСП до 3,4 триллиона рублей по итогам 2019 года», — отметил Александр Браверман,

При этом, по словам Александра Бравермана, с одной стороны, Корпорация МСП, используя предоставленный Федеральным казначейством доступ к закрытой части ЕИС, обладает широким спектром информации о субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков (количество заключенных договоров, номенклатуре закупок, месте поставки, информации об оплате по договорам, надлежащем исполнении договоров). С другой стороны, данные ЕИС позволяют обеспечивать Корпорации МСП контроль за выполнением установленной правительством Российской Федерации квоты и видеть каждый договор, заключаемый с субъектами МСП в рамках Закона № 223, совмещая эти данные с Единым реестром субъектов МСП.

В настоящее время в ЕИС подписано более 25 передаточных документа двумя сторонами контракта, 6 передаточных актов подписано в рамках исполнения региональных контрактов (Республика Тыва, Самарская область, Волгоградская область, Новосибирская область).

«Этот механизм позволит ввести дополнительную прозрачность взаимодействия между заказчиком и поставщиком. По нашему мнению, внедрение электронного актирования сопоставим с запуском Единой информационной системы в сфере закупок», — подчеркнул руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

