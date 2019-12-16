Роль Корпорации МСП в развитии предпринимательства отмечена в докладе ВБ

Ведущая роль Корпорации МСП в реализации мероприятий по встраиванию российских МСП в цепочки поставок компаний с иностранным участием, локализовавшим свое производство на территории РФ, была отмечена в докладе Всемирного банка «Расширение локализации прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России и развитие партнерских связей с зарубежными инвесторами: взгляд компаний и анализ мирового опыта». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

В исследовании, итоги которого представители Корпорации МСП и Всемирного банка обсудили в ходе встречи, отмечается, что Корпорация МСП является основным институтом, ответственным за развитие производственных связей между транснациональными корпорациями (ТНК) и российскими МСП.

Это направление деятельности Корпорации МСП зафиксировано в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная мера является дополнением к другим инструментам, нацеленным на развитие субъектов МСП как поставщиков крупных компаний (с первоначальным фокусом на компании с государственным участием) для содействия развитию производственных связей.

Кроме того, развитие производственных связей с иностранными инвесторами косвенно поддерживается через различные меры поддержки МСП, реализуемые на федеральном и региональном уровнях.

В ходе встречи Всемирный банк также презентовал аналитическую записку «Расширение возможностей для доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в России за счет развития инновационных источников финансирования». В ней представлена информация о создании комплексной системы финансовой поддержки МСП и обеспечении доступа малого бизнеса к широкому спектру государственной финансовой поддержки, включая программы, реализуемые Корпорацией МСП и МСП Банком. В частности, речь идет о развитии Корпорацией МСП и МСП Банком инструментов лизинга с помощью предоставления кредитов и гарантий поставщикам лизинговых услуг и создания государственных лизинговых компаний; развитие рынка секьюритизации кредитов МСП в России