Корпорация МСП представила «Зеркальный реестр проверок» предпринимателям Москвы

На стратегической сессии в Москве прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении — сервиса «Зеркальный реестр проверок».

Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. Также важным результатом работы механизма станет получение аналитических данных о типичных, наиболее распространенных нарушениях субъектами МСП обязательных требований для разработки контрольно-надзорными органами пошаговых руководств для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

«Зеркальный реестр проверок» — это неотъемлемая часть регуляторной гильотины. Наша общая задача с коллегами и контрольно-надзорных органов и предпринимательским сообществом сделать проверки бизнеса абсолютно прозрачными и понятными. Со следующего года внеплановые проверки будут проводиться по открытым проверочным листам, а на основе собранной благодаря "Зеркальному реестру" аналитики будут созданы пособия для того, чтобы предприниматели не совершали типовые нарушения. Это будет способствовать формированию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы в стране. Сегодня по итогам московской стратегической сессии хочу особо отметить высокую вовлеченность столичных предпринимателей, которые активно пользуются Бизнес-навигатором МСП в целом, и "Зеркальным реестром" в частности. Уверен, что примеру Москвы последуют и другие регионы России», — отметил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александр Браверман.

Александр Браверман, также подчеркнул, что столичные предприниматели активно используют государственные инструменты развития на различных этапах становления бизнеса: от запуска своего дела до выхода на международные рынки, при этом Московское правительство ведет последовательную работу по повышению доступности мер поддержки для субъектов МСП. Так, в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Москвы удалось привлечь более 235 миллиардов рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. По состоянию на начало декабря более 1,7 тысячи крупнейших заказчиков Москвы заключили контракты на общую сумму более 3,5 триллиона рублей с более, чем 34 тысячами субъектов МСП, зарегистрированными на территории Москвы (данные 2016-2019 год).

«Малый бизнес уже совсем не «малый». На сегодняшний день в России каждый четвертый человек занят в малом и среднем предпринимательстве, а в масштабах Москвы — каждый третий. Малый бизнес создает около 30 процентов рабочих мест, в экономике столицы 2,5 миллиона горожан заняты в МСП. Каждый день в Москве создается не менее 450 новых бизнесов — и это не считая самозанятых, которых только в столице зарегистрировалось уже более 160 тысяч человек», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Также на стратегической сессии было презентовано четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 1,5 миллиарда рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание более 200 новых рабочих мест.

