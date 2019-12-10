В 42 регионах России воспользовались «Зеркальным реестром проверок»

Более 100 предпринимателей из 42 регионов России воспользовались услугами сервиса «Зеркальный реестр проверок» на портале Бизнес-Навигатора МСП. Об это рассказал генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман на традиционном деловом завтраке в рамках конференции АСИ «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Новый функционал портала Бизнес-Навигатора МСП «Зеркальный реестр проверок» позволяет предпринимателям осуществить обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению бизнесмена, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки.

Александр Браверман отметил, что доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась с момента начала работы над «Зеркальным реестром» к настоящему времени до 78 процентов с 96 процентов в 2018 году. «На момент, когда создавался "зеркальный реестр", соотношение плана и внеплановых проверок составляло 4 процента к 96. Сейчас соотношение медленно, но изменилось, и составляет 22 процентов к 78», — подчеркнул глава Корпорации МСП.

«Зеркальный реестр» проверок бизнеса запущен 15 октября по поручению президента России Владимира Путина.