Корпорация МСП в рамках Межправкомиссии в Баку представила Бизнес-навигатор

В Баку под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и премьер-министра Азербайджана Шахина Абдуллы оглы Мустафаева прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, которая рассказала участникам встречи о проекте по развитию информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП России и Азербайджана с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП.

Проект реализуется совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана в соответствии с ранее подписанным Меморандумом о взаимопонимании и «дорожной картой».

Как отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова, проект является перспективным инструментом расширения торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана, а также развития кооперационных связей субъектов МСП обеих стран.

В настоящий момент азербайджанские компании, осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность в России могут воспользоваться сервисами Портала, пройдя процедуру регистрации.

Кроме того, в августе 2018 года приняты поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые снимают ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49 процентов. В связи с отменой ограничения азербайджанские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, могут принимать участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной квоты для субъектов МСП