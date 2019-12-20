В «Зарядье» пройдет спектакль-мистерия «Рождественский вертеп» Павла Карманова

В дни зимних каникул на сцене концертного зала «Зарядье» будет представлен спектакль-мистерия «Рождественский вертеп» композитора и музыканта рок-группы «Вежливый отказ» Павла Карманова.

«Рождественский вертеп» — мультимедийное действо на стыке театра, видеоарта академической музыки и православных канонов. Впервые спектакль был представлен в начале 2000-ных, а в 2018 году действо с аншлагом прошло на сцене «Зарядье».

В 2020-м будет представлена новая версия спектакля, более масштабная, расширенная и дополненная сценографами, хореографами, режиссерами Альбертом Альбертсом и Александрой Конниковой. Фрагменты этого представления музыканты с успехом продемонстрировали летом на фестивале «Красная площадь».

«Мы вводим эту историю в сегодняшнее время, делаем из нее яркое интересное шоу. Люди должны почувствовать от нашего представления радость, рождественскую радость, которую мы хотели бы привнести в их души», — отметил Павел Карманов.

Фото: «Рождественский вертеп» 1 /3

«Рождественский вертеп» — история о том, что в наступившем году вновь восторжествуют вера, добро и любовь, а зло будет низвергнуто и посрамлено. Композитор Карманов создал это действо на стыке традиций уличного народного театра и современной музыки. Много веков во всех христианских странах по дворам в Рождество ходили христославы и изображали в лицах один и тот же сюжет: царь Ирод избивает младенцев, восходит Вифлеемская звезда, в пещере рождается Спаситель. В мистерии Карманова эту историю рассказывают лучшие российские исполнители — фольклорные, академические и рок-музыканты.

В проекте принимают участие: музыкант, этнограф, собиратель и исполнитель фольклора Сергей Старостин с рождественскими колядками, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», играющая прогрессивный рок, джаз-рок и академический авангард группа «Вежливый отказ», оркестр «Персимфанс», первый симфонический ансамбль без дирижера, известный джазовый валторнист Аркадий Шилклопер и другие артисты.