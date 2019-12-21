Трамп прислал письмо о налаживании диалога с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о письме президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сказал глава МИД в интервью программе «Большая игра», показанной на Первом канале.

Лавров добавил, что состоявшиеся на прошлой неделе встречи с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео прошли в атмосфере взаимопонимания. Обе стороны заявили, что заинтересованы в работе в тех областях, где возможно добиться результатов.

11 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме в Вашингтоне. По ее итогам российский дипломат говорил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире. При этом Лавров счел, что не все в США «разделяют наш настрой».

Американский лидер назвал беседу с российским министром «очень хорошей». По его словам, они обсудили контроль над ядерными вооружениями, вмешательство в выборы, торговлю, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также Иран и Северную Корею. Беседа продлилась около 45-50 минут.

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