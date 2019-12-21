Названы самые высокооплачиваемые писатели мира

Журнал Forbes назвал наиболее высокооплачиваемых литераторов в мире. На первой строчке в 2019 году оказалась британская писательница Джоан Роулинг.

Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей). Большая часть суммы сложилась из отчислений за использование бренда Гарри Поттера.

На второй строчке оказался Джеймс Паттерсон, получивший 70 миллионов. Он является самым богатым литератором в США. Его книга «Президент пропал», написанная в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала самым продаваемым фантастическим романом в 2018 году. Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, впервые оказавшая в рейтинге. Ее мемуары были проданы тиражом более чем 10 миллионов копий.

За ней идут Джефф Кинни, заработавший 20 миллионов долларов и Стивен Кинг, получивший 17 миллионов. Кинг опустился с третьего на пятое место по сравнению с рейтингом прошлого года, поскольку его доход снизился на 10 миллионов долларов.

Ранее Джоан Роулинг раскритиковали за публикацию в Twitter, где она заявила о существовании пола. Ее неоднократно обвиняли в трансфобии.

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