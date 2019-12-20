Автора «Гарри Поттера» раскритиковали за слова о существовании пола

Автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг раскритиковали за пост в Twitter, в котором она заявила о существовании пола.

Писательница поддержала научную сотрудницу исследовательского центра Centre for Global Development Майю Форстейтер, которую уволили за публикации о том, что мужчины не могут превращаться в женщин. «Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол реален?!» — написала Роулинг.

После появления поста комментаторы обвинили автора в ненависти к трансгендерам. «Гарри Поттер и камень трансфоба», — пошутил пользователь JediofGallifrey. Пользовательница matumazza опубликовала в ответ снимок с актрисой Эммой Уотсон, у которой на футболке написано, что права трансгендеров — это права людей. «Моя дочь — трансгендер, она большая твоя поклонница. Мне больно видеть, как ты публикуешь посты, указывающие на то, что дискриминация в ее отношении — совершенно нормальное поведение для научной сотрудницы», — отреагировала подписчица MavenOfMayhem.

Это не первый случай, когда Роулинг обвиняют в трансфобии. Весной 2018 года писательницу раскритиковали за лайк поста, в котором говорилось о трансгендерах как о «мужчинах в платьях».

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