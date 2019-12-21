Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.

17-летняя спортсменка выполнила поддержку вместе с итальянским фигуристом чешского происхождения Ондржеем Готареком. Загитова готовится к участию в ледовом шоу «Спящая Красавица».

13 декабря она объявила о решении приостановить участие в соревнованиях. Загитова не выступит на турнирах в нынешнем сезоне. При этом она подчеркнула, что продолжит тренировки.

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