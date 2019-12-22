Драгоценности Людмилы Зыкиной ушли с молотка за миллионы рублей

В Москве 22 декабря проходит мемориальный аукцион, на котором выставлены на продажу драгоценности скончавшейся в 2009 году народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Об этом сообщает ТАСС.

Главный лот аукциона — любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами — ушел с молотка за 2,3 миллиона рублей, превысив таким образом стартовую цену более чем в два раза.

Также за 1,2 миллиона рублей продано золотое колье Зыкиной с 127 бриллиантами. По семейному преданию, украшение певице подарил бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Всего на аукционе представлены 63 предмета из коллекции Зыкиной. Сумма стартовых цен на украшения составила около пяти миллионов рублей. Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году, заявили в пресс-службе.

В ноябре сообщалось, что племянник Зыкиной передал аукционному дому личные вещи певицы. Отмечалось, что помимо «купленных в нулевые» кроссовок фирмы Nike на торги выставят шубы артистки, сережки, браслеты, туфли, сумки и кошелек.

Людмила Зыкина получила звание Героя социалистического труда, два Ордена Ленина и Ленинскую государственную премию РСФСР имени Глинки. Она скончалась 1 июля 2009 года на 81-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности. Ее похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

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