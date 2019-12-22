Умер модельер Эммануэль Унгаро

В Париже на 87-м году жизни умер модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро. Об этом 22 декабря сообщает издание Le Monde.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние два года Унгаро тяжело болел.

Модельер попал в мир моды в конце 1950-х годов. Свое ателье Унгаро открыл в 1965 году, создав первую коллекцию футуристического дизайна. В 1980-е годы он вошел в пятерку ведущих модельеров Парижа. В числе его клиентов было много известных людей, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. Он пошел на это, чтобы бренд получил возможность развития. Свою творческую деятельность модельер прекратил в 2004 году в связи с плохим самочувствием.

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