Приглашенных на губернаторскую елку российских школьников обязали сдать анализы

В Красноярском крае школьников, приглашенных на губернаторскую елку, перед поездкой обязали сдать анализы и пройти нескольких врачей. Об этом рассказали родители учеников, сообщает в понедельник, 23 декабря, «Сибирь.Реалии».

На елку из разных городов и районов региона были приглашены почти 900 школьников, которые «отличились в учебе, творчестве или спорте». Среди них были дети чиновников из городской и краевой администрации. Праздник проходил в красноярской филармонии.

Мама одного из детей Наталья Кузнецова рассказала, что у них с ребенком ушло на медосмотр несколько дней. По ее словам, они побывали на осмотре у фтизиатра и педиатра. Кроме того, потребовалась прививка от гриппа и справка об эпидемиологическом состоянии. «За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», — добавила она.

По словам Оксаны Горецкой из Дудинки, ее ребенок также сдавал анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. «Прошли стоматолога, дерматолога и педиатра. Проверяли наличие всех сертификатов прививок, необходимых по возрасту сына», — отметила она.

Кроме того, сообщается, что родителей не пустили в здание филармонии, где проходило представление. В итоге им пришлось дожидаться окончания торжества у входа.

В пресс-службе министерства образования Красноярского края оперативно не смогли прокомментировать ситуацию и пообещали ответить «в установленные законом сроки».

В ноябре сообщалось, что в одном из детских садов Омска воспитательница вынудила детей прервать обед и заставила их голыми руками доставать из унитаза игрушки. По словам родителей, она решила таким образом наказать детей, бросивших игрушки в унитаз.

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