Влияние Шакро Молодого положило конец конфликту между ворами в законе

Главный криминальный авторитет России Шакро Молодой сумел положить конец конфликту между ворами в законе Гурамом и Чурадзе своим влиянием. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Вражда между ворами началась после того, как этой весной Гурам поделился с Чурадзе намерением поквитаться с избившими его в Италии криминальными авторитетами Ватией и Гогелиани. Однако Чурадзе рассказал о планах Гурама Ватии и устроил им встречу, чтобы лишить Гурама воровского статуса за интриганство.

Встреча состоялась в октябре, однако на ней Гурам все отрицал. Свидетелей его разговора с Чурадзе не было, и единственным аргументом Чурадзе были его собственные слова. В результате Чурадзе избили и объявили баламутом.

Спустя неделю Гурам созвал воров, включая Матевича, Резо, Бесо, Рамаза, Энцо, и заявил, что Чуразде должен быть лишен воровского титула. Криминальные авторитеты были готовы его поддержать, но Гурам изменил свое решение после того, как в дело вмешался Шакро Молодой.

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Своим влиянием Шакро удалось не только разрешить конфликт, но и сделать так, что Чурадзе теперь в неоплатном долгу перед ним. Шакро нужны свои люди в Турции, чтобы продвигать свою политику и соперничать с контролирующими эту территорию кланами Гули и Мераба.

Однако многие воры, знавшие о планах Гурама в отношении Чурадзе, после того, как он изменил свое мнение под влиянием Шакро, посчитали его поведение неворовским.

19 декабря сообщалось, что вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) планировал рейдерский захват ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Как следует из материалов дела, оглашенных прокурором, авторитет собирался вместо ресторана авторской кухни Жанны Ким открыть хинкальную. Решение о захвате заведения было принято не одним Шакро, а коллегиально с другими ворами в законе на встрече, прошедшей за два месяца до перестрелки у Elements.

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