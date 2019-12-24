В России подорожали елочные игрушки

Стоимость елочных игрушек в России в среднем выросла на 11 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбербанка.

Сильнее всего — на 43 процента — подорожали звезды, которыми украшают макушки елей. Такое украшение в среднем стоит 125 рублей. Новогодние шары подорожали на 28 процентов, до 160 рублей, а мишура — на 20 процентов, до 89 рублей. Гирлянда обойдется в 385 рублей: это на 17 процентов дороже, чем в прошлом году. Цены на искусственные ели, наоборот, снизились на три процента — до 2550 рублей.

Также в исследовании говорится, что большинство (80 процентов) россиян украшают елки уже имеющимися игрушками, 15 процентов респондентов предпочитают делать это в единой цветовой гамме, только пять процентов опрошенных сообщили, что покупают новые елочные игрушки каждый год.

Ранее в декабре сообщалось, что продаваемые в России искусственные елки могут содержать опасный для здоровья человека формальдегид. Его нашли в марках «Сказка с инеем», Tiara, «Тоскана» и «Триумф». Еще у пяти изделий замечен токсичный ацетальдегид, но его концентрация не превышала максимально допустимого уровня.

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