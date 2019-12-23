Названо главное отличие хорошей елки

Главное отличие хорошей елки — толстый ствол без трещин и гибкие ветки, которые не ломаются при минимальном усилии. Если эти условия не соблюдены, елку покупать не стоит, считают в Роспотребнадзоре.

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Эксперты ведомства назвали основные правила выбора хорошего дерева. Так, лучше всего покупать елку в 20-х числах декабря на елочном базаре или в лесничестве. Приобретать деревья с рук у так называемых черных лесорубов незаконно. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хорошее дерево должно быть с иголками насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держащимися на ветках. При растирании нескольких хвоинок в ладонях должен ощущаться характерный запах хвои.

«Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева», — пояснили специалисты. В ведомстве также отметили, что при покупке стоит отдавать предпочтение елке с одной макушкой. При этом последняя не должны быть обрезана. Дома купленное дерево нужно постепенно адаптировать к теплу, поставив на пару часов в прохладное место, например, на балкон.

Ранее эксперты Роскачества установили, что продаваемые в России искусственные елки могут содержать опасный для здоровья человека канцероген формальдегид. Он обнаружен в деревьях марок «Сказка с инеем», Tiara, «Тоскана», «Триумф».

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