Экотехнопарк «Калуга» поздравит детей Износковского района с Новым годом

Экотехнопарк «Калуга» впервые с 1985 года установит в Износковском районе Калужской области сразу две праздничные елки и приготовит дошкольникам более 300 новогодних подарков. Большие украшенные ели появятся на центральной площади в селе Износки и в школе села Шанский Завод. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы праздника.

За новогоднее настроение отвечает компания «Профземресурс» — оператор и инвестор проекта экотехнопарка «Калуга», который начнет работать в Износковском районе в начале наступающего года. Предприятие займется сортировкой, переработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) по самым современным технологиям, не причиняющим вреда окружающей среде. Руководство «Калуги» также подготовило в подарок 320 развивающих наборов для детей дошкольного возраста, проживающих в районе. Забота о населении — один из ключевых приоритетов экотехнопарка, даже на работу сюда набирают в основном жителей окрестных поселков, заявили в компании.

«Приход инвестора или компании в район — это ключевой стимул для развития этих территорий в самых разных аспектах, как и работа предприятия, которое уже укоренено в регионе. Любая инвестиция — это мультипликатор. Если мы вкладываем деньги в создание новых рабочих мест, то это увеличивает спрос на этой территории, способствует тому, что на ней появляются новые сервисы, новые обслуживающие предприятия, — говорит председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов. — Второй аспект — это улучшение социального самочувствия. Как правило, с приходом денег на территорию люди начинают ощущать себя совсем иначе. В каких-то случаях у них даже появляется желание и возможности заниматься благотворительностью, волонтерством».

По оценкам местных наблюдателей, настолько широко Новый год в Износковском районе не праздновали с 1985 года, когда его заново восстановили после упразднения в 60-х годах. По их мнению, появление здесь экотехнопарка не только подняло настроение у жителей в преддверии праздника, но и сформировало весьма привлекательные перспективы. Уже сейчас на «Калуге» работают 150 жителей района, а после запуска экотехнопарка в эксплуатацию их число достигнет полутысячи. «Мы знаем довольно много примеров, когда предприятия не просто создают рабочие места, но и проводят большую социальную работу применительно к территориям присутствия», — продолжает Андрей Максимов.