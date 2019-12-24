Праздничная фотография заставила женщину сбросить 40 килограммов за год

Жительница английского города Ладлоу, графство Шропшир, похудела за год на 40 килограммов после того, как увидела свой рождественский снимок. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2018 года на тот момент 26-летняя Кейт Гиббонс (Kate Gibbons) отказывалась фотографироваться с родственниками на Рождество, так как сильно переживала, что набрала вес после родов. Британка страдала из-за послеродовой депрессии и заедала стресс печеньем и шоколадом. У нее не хватало времени на готовку, поэтому она питалась только полуфабрикатами. Вес Гиббонс достиг ста килограммов, и она очень стеснялась своей внешности.

Тем не менее муж уговорил ее сделать одну праздничную фотографию с сыном на руках. После того, как Гиббонс ее увидела, она плакала весь вечер и съела все сладкое, что было в доме. На следующий день британка приняла решение похудеть и обратилась к диетологу-консультанту.

Она начала правильно питаться и каждый раз, когда хотела съесть сладости, смотрела на фотографию. Таким образом Гиббонс похудела до 60 килограммов. Теперь британка с нетерпением ждет Рождества и собирается сделать очень много фотографий.

Ранее сообщалось о жительнице английского города Принцес-Рисборо, графство Бакингемшир, которая похудела за полтора года на 96 килограммов. Британка изменилась так сильно, что ее мать не узнала собственную дочь на улице и прошла мимо.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!