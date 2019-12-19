Весивший 246 килограммов мужчина сбросил полтора центнера

Майк Горман Фото: из личного архива

Весивший больше 200 килограммов житель американского штата Род-Айленд похудел на полтора центнера. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

46-летний Майк Горман (Mike Gorman) рос в бедной семье, где не заботились о здоровом питании. Когда ему было десять лет, он весил 91 килограмм. Затем родители американца развелись, и он стал заедать стресс едой. Он употреблял более 20 тысяч калорий в день, завтракал пончиками и мог съесть на обед дюжину чизбургеров. Со временем его вес достиг 246 килограммов.

Горман не стыдился своего тела и до 2012 года не пытался есть меньше, хотя большая часть его дохода уходила на продукты. Проблемы со здоровьем его не волновали.

В 2012-2013 годах Горман пытался сесть на диету. Он перепробовал много разных планов питания и даже сумел похудеть до 95 килограммов к своему 40-му дню рождения, однако не смог поддерживать вес и вновь располнел.

В феврале 2017 года Горман начал придерживаться кетогенной диеты — есть много жирной пищи и белка, но мало углеводов. Он стал посещать спортзал семь раз в неделю и в результате похудел до 89 килограммов. Количество потребляемых калорий он сократил до 2,5 тысячи в день.

Горман признается, что похудение помогло ему поверить в себя и наконец-то почувствовать себя мужчиной.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Принцес-Рисборо, графство Бакингемшир, похудела за полтора года на 96 килограммов. Женщина изменилась так сильно, что мать не узнала ее на улице и прошла мимо.

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