Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter-аккаунте отец ребенка @r0bc.

В воскресенье, 22 декабря, ирландец отвел маленького сына в зоопарк. Ребенок встал спиной у вольера с тигром. Животное заинтересовалось мальчиком и бросилось на него, но врезалось в стеклянную стену. В надежде достать добычу, хищник несколько раз ударил лапами по преграде. Ребенок испуганно обернулся и отпрянул от вольера. В результате инцидента никто не пострадал.

На ролике слышно, как отец смеется над произошедшим. «Мой сын сегодня в меню в Дублинском зоопарке», — шутливо подписал он видео.

Пользователей сети впечатлили кадры — видео набрало больше 650 тысяч просмотров. Комментаторы оценили угрожающие размеры тигра и прочность стекла.

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