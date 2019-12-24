Оптическая иллюзия с качелями разделила пользователей сети на два лагеря

@esnycuddles / Twitter

Пользователи сети разделились на два лагеря, после того, как увидели оптическую иллюзию с человеком на качелях. Ролик был размещен в приложении TikTok и разошелся в Twitter.

Голос человека за кадром утверждал, что качающийся повернут лицом к зданию, но его собеседник был готов поспорить на 500 долларов, что это не так. В Twitter ролик стал вирусным, набрав больше 10 миллионов просмотров.

Некоторые юзеры жаловались, что, как ни всматривались, все равно видели человека, сидящего к камере спиной. «Вы когда-нибудь были на качелях? Ваши ноги перед вами, так что в этом случае, очевидно, он качается лицом к зданию», — писал один из комментаторов.

Многие, в свою очередь, доказывали, что человек расположен лицом к камере, помогая остальным увидеть это с помощью картинки.

«Он лицом к зданию. Мы видим, что столбы расположены перед ним. Это ясно видно. Сами качели расположены не так, как многие думают. Все дело в восприятии пространства/иллюзии».

«Он точно не лицом к зданию, так как его тело не может так проходить через перекрытие», — объясняли другие.

Ранее пользователи сети восхитились оптической иллюзией, построенной на фигурах Лиссажу. Многие из них не сразу разгадали суть ролика.

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