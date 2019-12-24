Обвиняемого с перерезанным горлом нашли в российском суде

В здании Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. Об этом «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Погибший с перерезанной шеей находился в конвойном помещении. Незадолго до смерти суд продлил ему срок ареста на два месяца.

По данным петербургского управления Следственного комитета, мужчина 1979 года рождения обвинялся в изнасиловании и был доставлен в суд из СИЗО для продления меры пресечения в виде заключения под стражу.

В связи со смертью арестованного проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшедшего. С помощью чего были нанесены порезы, пока не установлено.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru