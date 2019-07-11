Российская федеральная судья найдена мертвой под окнами своей квартиры

Судья Волжского городского суда Волгоградской области найдена мертвой под окнами многоэтажки, в которой проживала. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 11 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело женщины обнаружили прохожие около 17:30 на улице Пархоменко. «По предварительным данным, она выпала из окна в результате несчастного случая. Дверь в ее квартиру на 15-м этаже была заперта изнутри, посторонних и следов борьбы в жилище не обнаружено. Обстоятельства трагедии выясняются», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что погибшая — одна из самых опытных федеральных судей Волгоградской области. В последние годы она специализировалась на рассмотрении дел по особо тяжким преступлениям. По имеющейся информации, в настоящее время она находилась в отпуске, поэтому все версии смерти будут проверены тщательнейшим образом, чтобы исключить слухи о мести за приговоры.

В региональном следственном управлении СКР подтвердили факт обнаружения тела погибшей, однако от других комментариев воздержались.

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