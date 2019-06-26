На угрожавшего разрубить на куски мэра россиянина завели дело

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), который из-за квартирного вопроса угрожал разрубить на куски мэра города. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому.

Под следствие попал местный житель Муса Мамедов, указывает Znak.com. 24 июня было опубликовано видео на YouTube, на котором мужчина с сыном-подростком угрожают мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу.

Shelest Media / YouTube

На записи Мамедов с топором в руках заявляет, что если «террорист» и «дармоед» Костогриз еще раз «залезет» в его семью через приставов, Следственный комитет, прокуратуру, то он расправится с ним.

«Клянусь Аллахом, я этим топором тебя по кускам сделаю. Ты нас довел уже, мой дом разрушил. Это очень плохо закончится. Если ты мужик, давай выйдем один на один», — возмущается мужчина. После его сын, показывая нож, добавляет: «Еще раз тронете моего отца, я вам кишки спущу».

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя пояснили РИА Новости, что им известен Мамедов, который незаконно занял квартиру, и теперь его выселяют по суду. Мэр предлагал жителю встретиться и обсудить проблему, но тот отказался.

В администрации отмечают, что никаких законных прав на получение квартиры у Мамедова нет, судебные инстанции это подтвердили. После вручения постановления о выселении мужчина угрожал суицидом.

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