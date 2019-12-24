Мужчина получил несколько пулевых ранений и потребовал пива

В американском городе Москоу, штат Огайо, раненый потребовал пива после перестрелки. Об этом сообщает WLWT.

Мужчина получил несколько пулевых ранений после конфликта с таксистом из-за 20 долларов (около 1,2 тысячи рублей). Очевидцы утверждают, что водитель выстрелил в него, затем встал над ним и пустил в раненого еще несколько пуль.

Перестрелка произошла возле автозаправочной станции. Ее сотрудники оказали пострадавшему первую помощь и позвонили в службу 911. «Я в порядке, — слышен голос раненого мужчины в записи разговора с оператором экстренной службы. — Дайте пива!». «Не давайте ему ничего», — инструктирует оператор сотрудников АЗС.

В июле сообщалось, что в американском городе Джэксонвилл-Бич, штат Флорида, профессиональный серфер после нападения акулы отправился прямиком в бар. По словам его приятеля, он решил не ходить в больницу, хотя ему «не помешало бы наложить пару швов».

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