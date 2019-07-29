Переживший cхватку с акулой мужчина предпочел больнице бар

В американском городе Джэксонвилл-Бич, штат Флорида, профессиональный серфер после нападения акулы отправился прямиком в бар. Об этом сообщает информационный портал WJXT.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. 23-летний Фрэнк О'Рурк (Frank O'Rourke) плавал на доске для серфинга вблизи берега, когда акула укусила его за левый локоть. На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как американец борется с хищником.

Его друг, который стал свидетелем нападения, считает, что О'Рурка укусила короткоперая серая или черноперая акула около метра в длину. «Он тут же пошел в бар со словами "Меня укусила акула". Люди говорили ему: "Ой, давай мы тебе купим выпивку"», — вспоминает он. По словам приятеля, серфер решил не идти в больницу, хотя ему «не помешало бы наложить пару швов».

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