Названа доля подделок в российских ТЦ

Названа доля подделок в объектах островной торговли в российских торговых центрах (ТЦ) — показатель доходит до 60 процентов, а годовой оборот контрафакта составляет до 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

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В основном это касается сумок, рюкзаков, аксессуаров для электроники и детских игрушек. По результатам опроса продавцов, торгующих на «островках», стало известно, что большинство из них (69 процентов) знают, что продают контрафакт. Еще 31 процент респондентов не стали говорить о продаже неоригинальных товаров. Что касается покупателей, 73 процента участников опроса признались, что совершают покупки на «островках». Особенно популярны такие торговые точки становятся к Новому году, предупредили специалисты BrandMonitor.

В июле 2019-го сообщалось о том, что годовой оборот теневого рынка поддельных люксовых товаров в России составил 280 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов превышает стоимость рынка легальной продукции. Рынок контрафактных товаров достиг уровня 280 миллиардов рублей, в то время как легальный оценивается в 250 миллиардов. Основными каналами сбыта выступили торговые центры и вещевые рынки, на которые приходится 40 и 30 процентов соответственно.

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